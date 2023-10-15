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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطر جدا .. أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

خطر جدا..أثر الموبايلات
خطر جدا..أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بين الأطفال، ظهرت مخاوف بشأن تأثير هذه الأجهزة على صحتهم العقلية.

وجدت الدراسات أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية العقلية، بما في ذلك:

• اضطرابات القلق والاكتئاب: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى زيادة مستويات القلق والاكتئاب لدى الأطفال.

• اضطرابات النوم: يمكن أن يؤدي الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية إلى تقليل إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون النوم.

• صعوبات التركيز: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى تشتيت انتباه الأطفال وصعوبة التركيز.

• اضطرابات الأكل: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي.

• الإدمان: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى الإدمان، مما قد يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الاجتماعية والأكاديمية.

 

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في الحد من تأثير الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية:

 

• ضع حدودًا لاستخدام الأجهزة الإلكترونية: حدد كمية الوقت التي يسمح لطفلك بقضاءها في استخدام الأجهزة الإلكترونية.

• شجّع طفلك على ممارسة الأنشطة الأخرى: شجع طفلك على ممارسة الأنشطة الأخرى، مثل اللعب في الخارج أو القراءة أو ممارسة الرياضة.

• كن قدوة جيدة: اقضِ وقتًا مع طفلك دون استخدام الأجهزة الإلكترونية.

من المهم أن تتذكر أن الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت يمكن أن تكون أدوات تعليمية مفيدة للأطفال، ولكن من المهم استخدامها باعتدال.

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