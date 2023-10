أحدث هواتف اقتصادية من OPPO و Nokia..بأرخص سعر في السوق

أعلنت شركة أوبو الصينية الرائدة مؤخرًا عن هاتف OPPO A2x الذكي في الصين. وهو خليفة هاتف OPPO A1x الذي تم إصداره في مارس من هذا العام.

يعد هاتف A2x هاتفًا 5G من الفئة الأساسية يوفر ميزات رئيسية مثل شاشة 90 هرتز، ومعالج Dimensity، وبطارية كبيرة، وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. فيما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر الجهاز.

أطلقت نوكيا هاتف Nokia G42 5G الذكي في الهند، والذي يتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon 480+.

عند الإطلاق، تم إطلاق الهاتف بلونين مختلفين هما So Purple و So Grey. كما ألمحت العلامة التجارية إلى لون So Pink الشهر الماضي. تخطط العلامة التجارية الآن لإطلاق هذا اللون بسعة ذاكرة وصول عشوائي وتخزين إضافيتين.

مواصفات وميزات OPPO A2x

يحتوي هاتف Oppo A2x على شاشة LCD بقياس 6.56 بوصة مع نوتش تقدم جودة عرض HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وحتى 720 نيت من السطوع، ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100%. يعمل الهاتف على واجهة مستخدم ColorOS 13.1 المستند إلى Android 13 ويأتي مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

يأتي هاتف Oppo A2x مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 6 جيجابايت / 8 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت / 256 جيجابايت. يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Dimensity 6020 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ولكن لا توجد معلومات حول إمكانيات الشحن السريع الخاصة به.

لا تكشف القائمة الرسمية عن كاميرات هاتف Oppo A2x. وفقًا لقائمة TENAA للجهاز، يبدو أنه مزود بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED على الظهر. على الجهة الأمامية، يبدو أنه يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. يحتوي على هيكل مقاوم للرذاذ بدرجة IP54 يبلغ مقاسه 163.8 × 75.1 × 8.12 مم ويزن 185 جرامًا.

OPPO A2x

سعر OPPO A2x

من المقرر أن يطرح OPPO A2x للبيع في 14 أكتوبر في الصين وليس هناك أي كلمة عما إذا كان سيتم إصداره في السوق العالمية. يأتي بخيارين، مثل 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين. يبلغ سعر هذه المتغيرات 1099 يوان (حوالي 153 دولارًا أمريكيًا) و 1399 يوان (حوالي 195 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

سعر ومواصفات Nokia G42 5G



وفقًا لتسريب جديد، سيتم إطلاق Nokia G42 5G بلون So Pink قريبًا بسعة ذاكرة وصول عشوائي RAM تبلغ 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. من الجدير بالذكر أن نوكيا وضعت علامة نجمية عند 16 جيجابايت، والتي تقرأ 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي افتراضية. حاليًا، يتوفر الهاتف بتكوين واحد 6 جيجابايت + 128 جيجابايت (أمازون).

يتميز Nokia G42 5G بشاشة LCD بقياس 6.56 بوصة مع نوتش، وتوفر دقة 1612 × 720 بكسل (HD +)، وهي محمية بواسطة Corning Gorilla Glass 3. تتميز الشاشة أيضًا بمعدل تحديث 90 هرتز ومستوى سطوع 450 نيت.

يعمل هاتف Nokia G42 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus ويتم تشغيله بواسطة بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. الجدير بالذكر أن اللوحة الخلفية مصنوعة من 65% بلاستيك معاد تدويره.

Nokia G42 5G

من حيث قدراتها على الكاميرا، يتميز Nokia G42 5G بنظام كاميرا ثلاثية على الظهر، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

تشمل خيارات الاتصال دعم 5G و WiFi 6 و Bluetooth 5.1 و GNSS ومنفذ USB Type-C. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، وفتحة بطاقة MicroSD للتخزين القابل للتوسيع، ومستشعر بصمة الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 13 ويأتي مع ضمان تلقي تحديثين لنظام التشغيل Android وثلاث سنوات من تحديثات الأمان.