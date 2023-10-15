تحرك عاجل.. الجيش الروسي يتصدي لطائرة أمريكية قرب حدوده

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن طائرة روسية من طراز سوخوي-27 منعت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk من عبور المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.

وحسب الدفاع الروسية، “اكتشفت معدات مراقبة المجال الجوي الروسية هدفا جويا يقترب من حدود الدولة الروسية فوق البحر الأسود في 15 أكتوبر”.

وأضافت أنه “تم إرسال طائرة مقاتلة من طراز سو-27 لمنعها من دخول المجال الجوي الروسي”.

وقالت الدفاع الروسية: “حدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع بدون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk تابعة للقوات الجوية الأمريكية.. ومع اقتراب الطائرة المقاتلة الروسية، ابتعدت طائرة المراقبة الأجنبية بدون طيار عن حدود الدولة الروسية. وعادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطارها الأصلي. وتم تجنب انتهاك حدود الدولة الروسية”.