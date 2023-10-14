أول تعليق من حماس على مبادرة روسيا بوقف إطلاق النار في غزة

رحبت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بالمبادرة الروسية التي تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 1950 شخصًا.

وقالت حماس في بيان: "نثمن موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان والحصار على غزة، ونرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان".

وتقدمت روسيا بمشروع قانون إلى مجلس الأمن، الجمعة، يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار، والتنديد بالعنف ضد المدنيين و"جميع الأعمال الإرهابية".

ويدعو الاقتراح أيضًا إلى الإفراج عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى الإجلاء. وسُلم النص إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضواً، خلال اجتماع مغلق حول الصراع، الجمعة.