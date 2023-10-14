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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: تقديرات بفرار الآلاف في غزة بعد الإنذار الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن "التقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف في غزة فروا جنوباً" بعد أن أعطت إسرائيل الفلسطينيين مهلة 24 ساعة لإخلاء شمال القطاع.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه قبل صدور أمر الإخلاء، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا فعلياً داخل القطاع، بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وأعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة، اتفاقاً للعمل على خطة تتضمن 3 أهداف رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد اجتماعها لبحث الوضع الراهن في القطاع، والتصعيد الإسرائيلي للحرب.

وقال متحدث باسم المجموعة خلال مؤتمر صحافي، إنها اتفقت أولاً على "تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للجامعة العربية، الأربعاء، وهو إنهاء الصراع والحرب والتوصل على الأقل إلى سبل لوقف إطلاق النار".

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والنقطة الثانية هي "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل تجنب المأساة والكارثة التي تتكشف أمام أعيننا".

أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالأمر الذي أصدرته إسرائيل صباح الجمعة، بإخلاء مناطق في شمال غزة، وقال المتحدث إن المجموعة العربية "تعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل وقف مثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى نزوح جماعي للفلسطينيين"، مضيفاً: "نتحدث عن أعداد تتجاوز 1.2 مليون شخص طُلب منه إخلاء شمال غزة".

 

 

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