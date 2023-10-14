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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجهش باكيًا.. مشهد مؤثر لمذيع الغد بسبب اعتداء إسرائيل على أطفال غزة|فيديو

مشهد مؤثر لمذيع الغد
مشهد مؤثر لمذيع الغد بسبب اعتداء إسرائيل على أطفال غزة

أجهش الإعلامي محمد عبد الله بالبكاء أثناء إذاعته مشاهد الحرب الإسرائيلية في غزة، على الهواء مباشرة، قائلا «أعذروني المشاهد صعبة ونحن بشر في نهاية المطاف».

 

وقال «عبدالله» متأثرا بالبكاء خلال تقديمه صور من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة : «هذه الصور التي نطلعها معكم على الهواء مباشرة للطفل الذي قطعت رقابته ورأسه، والطفلة التي مازالت تصمد حتى هذه اللحظة ولا تعلم أين أهلها».

 

كل وعود إسرائيل كاذبة

 

وأضاف «عبدالله» : «رحم الله جميع شهدائنا، رحم الله الجميع ومن هو مصاب الآن او جريح ان يتعافى وهذا لن يكون نهاية المطاف ولن أحد شريف يقبل بهذه الاعتداءات الغاشمة، وكل الوعود والكلمات التي أدلت بها إسرائيل هي منشورات كاذبة لا يستمع إليها أحد».

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