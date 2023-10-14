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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الـ 48 ساعة القادمة هي حاسمة في تاريخ الشرق المتوسط والشرق الأوسط.

كل الاحتمالات واردة بسبب الحرب في غزة.. رسائل قوبة من إيران لـ أمريكا

إيران و إسرائيل
إيران و إسرائيل

علق الدكتور مدحت حماد أستاذ الدارسات الإيرانية بجامعة طنطا، على تصريحات وزير خارجية إيران: بأن كل الاحتمالات واردة في المنطقة مع استمرار الحرب في غزة.

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وقال «مدحت حماد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأخيرة عن الازمة في قطاع غزة تبعث 3 رسائل في غاية الأهمية في ظل الظروف الحالية،

وتابع أستاذ الدارسات الإيرانية، ان الرسائل أولها طمأنة قادة المقاومة الفلسطينية، وتقوية الترابط بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله في لبنان. ثانيا يؤكد على الصلة القوية مع المقاومة، ثالثا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأن طهران هنا وموجودة في الشرق المتوسط،  وايران الفاعل الحاضر الغائب في هذه الأزمة من البداية.

الـ 48 ساعة القادمة هي حاسمة في تاريخ الشرق المتوسط والشرق الأوسط

وأوضح أن عملية هندسة العلاقات وحلفاء إيران في المنطقة منذ ووضعها قاسم سليماني، وكل السيناريوهات مطروحة، وعملية المواجهة ستكون انفاذ إيراده لما  تقوده إيران رسميا، لاقتا إلى أن هناك تأخير في الهجوم البري الإسرائيل على غزة، والـ 48 ساعة القادمة هي حاسمة في تاريخ الشرق المتوسط والشرق الأوسط.

وأكد أن حسن نصر الله إذا صدق واجتاح الشمال الإسرائيلي لن يخرج منه وستتغير الخارطة السياسية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إيران أعلن القضاء على إسرائيل وطهران تسعى إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية لديها في الشرق المتوسط، ونحن أمام حرب قد تشتعل إذا تدخل حسن نصر الله .

ايران غزة مدحت حماد ضياء رشوان المقاومة الفلسطينية حسن نصر الله

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