مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف التهجير القسري لسكان غزة

أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربًا وعدوانًا على الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات العاجلة لقطاع غزة.

وقال منصور خلال تصريحات صحفية: " ننتظر من الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهود لخفض التصعيد في غزة، ولا بد من وقف النقل القسري لسكان قطاع غزة".

وتابع: "سوف نلتقي مع الأمين العام بعد الانتهاء من الاجتماع في مجلس الأمن، وسنطلب منه أن يستخدم (القوة الأخلاقية) لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدتنا على تطبيق هذه النقاط الثلاثة".

وقال منصور: "نحن ضد إيذاء أي مدنيين من أي مكان، وأعتقد أن هذا قد تم الإعلان عنه في الاجتماع الوزاري ومع الرئيس (محمود) عباس، هذا هو موقفنا الأخلاقي".

وأعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة، اتفاقاً للعمل على خطة تتضمن 3 أهداف رئيسية لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد اجتماعها لبحث الوضع الراهن في القطاع، والتصعيد الإسرائيلي للحرب.

وقال متحدث باسم المجموعة خلال مؤتمر صحافي، إنها اتفقت أولاً على "تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للجامعة العربية، الأربعاء، وهو إنهاء الصراع والحرب والتوصل على الأقل إلى سبل لوقف إطلاق النار".

والنقطة الثانية هي "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل تجنب المأساة والكارثة التي تتكشف أمام أعيننا".

أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالأمر الذي أصدرته إسرائيل صباح الجمعة، بإخلاء مناطق في شمال غزة، وقال المتحدث إن المجموعة العربية "تعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل وقف مثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى نزوح جماعي للفلسطينيين"، مضيفاً: "نتحدث عن أعداد تتجاوز 1.2 مليون شخص طُلب منه إخلاء شمال غزة".

