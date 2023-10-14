تفاصيل اقتراح روسيا بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

تقدمت روسيا بمشروع قانون إلى مجلس الأمن، الجمعة، بشأن الحرب في قطاع غزة، يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار، والتنديد بالعنف ضد المدنيين و"جميع الأعمال الإرهابية".

ويدعو الاقتراح أيضاً إلى الإفراج عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى الإجلاء.

وسُلم النص إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضواً، خلال اجتماع مغلق حول الصراع، الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حضّت بلدان عدة إسرائيل على وقف الهجمات في غزة، خصوصًا بعدما أمرت أكثر من مليون مدني إخلاء مناطق في شمال القطاع خلال 24 ساعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر يوم الجمعة، من أن شنّ إسرائيل هجومًا بريًا في غزة سيؤدي إلى "خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين" الفلسطينيين.

وأضاف "استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة... الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء".