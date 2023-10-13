مشيدا بتصريحات بوتين.. برلماني: استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد فلسطين سببه صمت المجتمع الدولي

وصف الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أكد فيها أن "الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء، ليست أمرا يمكن أن يؤدى إلى السلام، وأن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية"، بالتصريحات المهمة والحاسمة، والتي جاءت فى توقيت مهم؛ للرد على كل من يرددون مثل هذه الأمور غير الشرعية، والمرفوضة بشكل قاطع من مصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.

وقال “رمزى” فى بيان له أصدره اليوم، إنه يجب على المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أن يعى هذه التصريحات من الرئيس الروسى بوتين، مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يتطلب سوى الضغط الحقيقى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الأميركية وجميع الدول الكبرى والمحبة للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعربدتها وتدنيسها واقتحاماتها المستمرة للمقدمات الإسلامية والمسيحية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الالاف من المستوطنات غير المشروعة سببه صمت وتخاذل المجتمع الدولي الذى يقف ولايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على جميع أنواع جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لدرجة أنها تستخدم أسلحة محرمة دولياً.