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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من بوتين على نية إسرائيل شن اجتياح بري على غزة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن العملية البرية التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو "غير مقبول".

 

وأضاف الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة احتكرت عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتجاهلت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

كما أشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإيجاد حل للأزمة ووقف العمليات العسكرية.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإقامة دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.

 

وشدد لافروف على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة.

 

وأضاف أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل.

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