عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غادروا فورا.. الاحتلال الإسرائيلي يلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل

سكان قطاع غزة
سكان قطاع غزة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، أن الطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات على القطاع غزة تطالب السكان بالتوجه نحو الجنوب.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

فصائل المقاومة: مقتل 13 أسيرا إسرائيليا في قصف الاحتلال

بعد بلينكن بيوم.. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الاحتلال الإسرائيلي |تفاصيل

الاحتلال الاسرائيلي القطاع غزة الأمم المتحدة غزة ترحيل سكان غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

سيناء والقضية الفلسطينية والحدود.. مصر ترسم خطوطها الحمراء بشأن التصعيد الأخير

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات| حقيقة وصول طائرات عسكرية أمريكية لدعم إسرائيل.. جيش الاحتلال يطلب من سكان غزة إخلاء المنازل.. وحماس ترفض الأوامر

فصائل المقاومة: مقتل 13 أسيرا إسرائيليا في قصف الاحتلال

بيان عاجل من وزير الخارجية اللبناني بشأن تصعيدات الاحتلال في غزة

ملتحقا بابنه.. استشهاد القيادي بحركة حماس وائل الزرد بعد قصف الاحتلال منزله| آخر كلماته

لم تكتف بجرائمها في غزة.. قوات الاحتلال تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

ترشيحاتنا

مهدد بالغياب عن الملاعب.. هل ينتقل ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي؟

خطأ أدان الاحتلال.. مشاهير عالميون يستخدمون صور قصف فلسطين للتضامن مع إسرائيل

الأهلي في يوم | بطلان عقد نجم الأحمر.. رضا البحراوي يثير أزمة .. الخطيب يحدد موعد الجمعية العمومية

صور جديدة تكشف عن فستان زفاف زوجة تامر عاشور المثير للجدل| شاهد

زوجة هاني الناظر تكشف تطورات حالته الصحية

غادروا فورا.. الاحتلال الإسرائيلي يلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش بيطيقهم| 5 أبراج مكروهة.. هل أنت منهم؟

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

فيديو

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ