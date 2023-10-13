غادروا فورا.. الاحتلال الإسرائيلي يلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، أن الطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات على القطاع غزة تطالب السكان بالتوجه نحو الجنوب.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".