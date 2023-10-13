فصائل المقاومة: مقتل 13 أسيرا إسرائيليا في قصف الاحتلال

أعلنت فصائل المقاومة عن مقتل 13 من الأسرى لديهم، في القصف الإسرائيلي أمس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أستمرار القصف لليوم السابع على التوالي

وكان كشف محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، عن آخر مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة بعد استمرار القصف لليوم السابع على التوالي، مؤكدًا أن الاحتلال هاجم مركبات للهلال الأحمر رغم أنها محمية دوليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية: "نعد متطوعينا للتعامل مع سيناريوهات تشابه الوضع الحالي ونعتبر أنفسنا شريان الحياة لمواطنينا".