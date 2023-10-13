جريمة مروعة.. القسام تعلن مقتل 13 أجنبيا من أسراها في القصف الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، مقتل أجانب بين الأسرى المحتجزين لديهم في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، أنه تم مقتل 13 أسيراً بينهم أجانب في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت كتائب القسام العسكرية، أنه تم مقتل 6 من الأسرى في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها القصف الإسرائيلي على القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف بالطائرات 750 هدفا في قطاع غزة خلال الليل.

وأضاف الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بتنيفذ غارات جوية مركزة على البنية التحتية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة خلال الليل.

كما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جميع المدنيين في مدينة غزة، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، حيث حشد الدبابات بالقرب من قطاع غزة قبل هجوم بري متوقع.