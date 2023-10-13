أمر غير مقبول.. النرويج توجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن حصار غزة

قالت وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد، اليوم الجمعة، إن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة يشمل الماء والكهرباء والغذاء أمر غير مقبول.

وأضافت وزيرة الخارجية النرويجية، أن حجم الدمار في قطاع غزة هائل، وأخشى أن يواجه السكان المدنيون مصاعب أكبر في الأيام المقبلة.

وأشارت هويتفيلد في تصريحاتها، إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة.

وقال بوريل في تصريحات له، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي ضد تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تمسهم بشكل مباشر.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك ضرورة لوقف التصعيد بـ الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بقطاع غزة.

وتابع بوريل: أكدنا أهمية إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا وقف العنف في الأراضي المحتلة وحماية المدنيين، ونندد بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مؤكدا على أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف.