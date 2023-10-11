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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية: حصار غزة هو ثمن هجوم حماس الكاسح علينا

حرب إبادة على غزة
حرب إبادة على غزة

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية لشبكة سكاي نيوز عربية، سبب الانتقام الكبير من أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة.

وذكرت وزارة الاحتلال أن هذه الحرب ستكون طويلة غير محددة مدة معينة.

واعتبرت أن حصار غزة هو ثمن هجوم حماس الكاسح الذي حدث يوم السبت فيما سمي بطوفان الأقصى.

وأضافت  خارجية الاحتلال أن  جيشهم سيلقن الفصائل الفلسطينية (المقاومة) في غزة درسا لن تنساه أبدًا.ولفتت إلى أن الأرقام التي أوردوها حقيقية ولم يتم التلاعب أو المبالغة في أي أرقام سواء للقتلى أوالمصابين في إسرائيل.


زعمت صحف عبرية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل ما لا يقل عن ألف مسلح تسللوا من غزة منذ السبت.

وقال الجيش الصهيوني :" عثرنا على آلاف الجثث لمقاتلي حماس خلال الساعات الماضية".

أضاف الجيش الإسرائيلي: " وفق ما يجري على الأرض وتطورات الامور فإن الأولوية الأولى لقواتنا هي استهداف قادة حماس في غزة".

ذكر الجيش أن من بين الأهداف التي تم تدميرها في غزة جهاز متطور لتعقب الطائرات تابع لحماس.
 

إسرائيلية الخارجية الإسرائيلية الجيش الصهيوني الفصائل الفلسطينية

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