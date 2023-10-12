الاحتلال الإسرائيلي يعلن شرط فك الحصار عن قطاع غزة |تفاصيل

قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنه لن يتم السماح بإدخال المساعدات أو الوقود أو الكهرباء إلى قطاع غزة حتى عودة الإسرائيليين الآسري إلى منازلهم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، في بيان، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود.

كما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن انقطاع الكهرباء في قطاع غزة مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل.

وأعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في وقت سابق، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال جالانت: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.