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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يستعر.. تعليمات فورية بقطع المياه عن غزة| ووقف الإنتاج في حقل غاز

المياه في غزة
المياه في غزة

أعلن وزير الطاقة بالكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أنه أصدر تعليماته للسلطات بقطع المياه عن قطاع غزة فورًا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل"، قال كاتس في بيان: "لقد أصدرت تعليمات بقطع إمدادات المياه من إسرائيل إلى غزة على الفور"، مضيفًا أن تدفق الطاقة والوقود توقف منذ يومين.

وعلى جانب آخر، قرر الاحتلال وقف الإنتاج مؤقتًا في حقل تمار للغاز، حيث طالب شركة شيفرون بإيقاف الإنتاج في حقل الغاز.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.

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