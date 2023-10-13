غزة ردا على الاحتلال: شعبنا متمسك بالبقاء في أرضه ولن نترك بيوتنا

قال المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة، إن تحذير الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع للانتقال جنوبا، دعاية زائفة وحرب نفسية ونحث المواطنين على تجاهلها.

وأضاف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة، في بيان له، أنه برغم كل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي فلن نتزحزح عن هذه الأرض.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة: "شعبنا متمسك بالبقاء على أرضه، ولن نخرج من بيوتنا وإذا خرجنا فسنخرج إلى أراضي 1948".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "نقول للاحتلال وللمؤسسات الدولية التي خذلتنا أننا سنبقى هنا نؤدي دورنا كمؤسسات رسمية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها تشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.