الصليب الأحمر: التقارير الواردة من غزة تفوق الخيال.. والأحداث تسير لكارثة

أعلن الصليب الأحمر الدولي في فلسطين، اليوم الجمعة، أن تقارير الفريق الواردة إليهم من قطاع غزة تفوق الخيال، وتسلسل الأحداث يسير باتجاه آفاق كارثية.

وأضاف الصليب الأحمر الدولي في بيان له، أنه يجب حماية المدنيين والبنى التحتية في كل الأوقات من الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأشار الصليب الأحمر في بيانه، إلى أنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة واحترام القانون الدولي الإنساني.

على جانب آخر، طالبت منظمة الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قرار نقل سكان قطاع غزة لجنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وأشار دوجاريك إلى أن عدد من طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقالهم لجنوبي قطاع غزة يبلغ 1.1 مليون شخص فلسطيني.