بعد التحذيرات الإسرائيلية.. إجراء عاجل من الأونروا بشأن مراكزها وموظفيها في غزة

قالت وكالة الأونروا، اليوم الجمعة، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها تشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"، مضيفًا: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".