الاحتلال يشن حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية | شاهد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية الجمعة، بأن إسرائيل تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، شملت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.



وذكرت شبكة "قدس" أن الحملة التي وصفتها بالواسعة، طالت قيادات وكوادر الحركة في الضفة، ونشرت قائمة ضمت 22 قيادياً طالتهم الاعتقالات.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الأممية أن كل الفلسطينيين الموجودين في شمال وادي غزة يجب أن يغادروا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقال المتحدث إن هذا يعني تقريباً انتقال 1.1 مليون شخص، مشددًا على أن الأمم المتحدة تناشد بقوة لإلغاء أي أمر كهذا لتجنب "وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضاً على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.