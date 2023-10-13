عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: إسرائيل طلبت تهجير أكثر من مليون شخص في غزة والوضع كارثي

أرشيفية
أرشيفية

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الأمم المتحدة، قوله إن  الاحتلال الإسرائيلي طالب بنقل سكان قطاع غزة من شمالي القطاع إلى الجنوب خلال 24 ساعة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث: "نحن نتحدث عن طلب إخلاء 1.1 مليون شخص يقيمون في شمال وادي غزة الى جنوب القطاع ونطلب أن يتم سحب هذا الطلب من أجل تفادي الوضع الكارثي".

وفي وقت سابق، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداءً عاجلاً لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكاً في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض في غزة ولبنان

"العمل العربية" تتضامن مع شعب فلسطين وتشجب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

وذكر المكتب إن النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) - التي يشملها النداء - تقوم بدور فريد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسية التي توفر الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات، لمليون وخمسمئة ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة.

وتخدم الأونروا في الضفة الغربية، 1.1 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها.

الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة وادي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

ترامب: لدي تجربة سيئة مع إسرائيل ونتنياهو .. فيديو

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

بالخطوات| طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها

موضوعات متعلقة

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

لاعبو منتخب الجزائر يدعمون فلسطين وأهالي غزة| شاهد

ترشيحاتنا

دعاية زائفة .. أول تعليق من حماس على طلب إسرائيل رسميًا إخلاء شمال قطاع غزة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مخطط لإسقاط الدولة وعودة فوضى 2011.. كيف فضحت مصر المؤامرة؟ خبراء يجيبون

الأمم المتحدة: إسرائيل طلبت تهجير أكثر من مليون شخص في غزة والوضع كارثي

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش بين الشجيرات .. مقطع فيديو يثير الجدل لركاب قطار

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

بسعر خرافي .. ملابس هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل بالسوشيال ميديا

مقطع فيديو لسيدة تخرج أيديها من الركام يثير جدل رواد السوشيال ميديا

فيديو

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ