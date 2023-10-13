"العمل العربية" تتضامن مع شعب فلسطين وتشجب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

أكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 99 بالعاصمة القطرية الدوحة، دعمه الكامل لعمال وشعب فلسطين الذين يخوضون منذ أكثر من 75 عاماً معركة وجود وهوية لنيل الحرية والكرامة واستردادِ حقوقهم الإنسانية المشروعة.

وأعلن المجلس شجبه للانتهاكات الجسيمة والمستمرة تجاه عمال غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قصفها قطاع غزة لليوم السادس على التوالي مستهدفة الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والصحفيين وسيارات الإسعاف والتي تسببت في دمار هائل واستشهاد أكثر من ألف مواطن فلسطيني وإصابة الآلاف من المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، لتغير جغرافية المنطقة وملامحها، وتدفع بمئات الآلاف إلى النزوح من أرضهم بعد قطع كل مصادر الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ووقود في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وقدم المجلس تعازيه ومواساته الصادقة لدولة فلسطين حكومة وشعباً وأطراف الإنتاج ، ولأسر ضحايا ومصابين هذا العدوان الغاشم، ويناشد أحرار العالم والمجتمع الدولي لحشد التضامن والمبادرة لتقديم الدعم الإنساني لنصرة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء ممرات إنسانية آمنة لتسهيل دخول المساعدات وعودة عمال غزة لمنازلهم.

وطالب مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مجلس الأمن وكافة المؤسسات الدولية باتخاذ قرارات حاسمة تضع حداً للوضع المتردي في قطاع غزة ومنع اتساع رقعة المواجهات لتشمل دول المنطقة، والدفع بعملية السلام لإيجاد حل عادل وشامل يفضي لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويرى المجلس أن تجاهل كيان الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الأممية والشرعية الدولية ، وتوقف مسار التفاوض والعملية السياسية، ومواصلة عمليات التوسع في بناء المستوطنات والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني ، بالإضافة إلى الأفعال العنصرية الاستفزازية المتكررة لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين باقتحام المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية ، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني دفع إلى الوضع الحالي .

حمى الله شعب فلسطين الحبيبة المرابط على أرضه للذود عن مقدساتنا وأقصانا وندعو الله أن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وكان مجلس إدارة المنظمة المنعقد يومي 12 و13 أكتوبر الجاري بالدوحة ، وتم في مستهل الجلسة الافتتاحية انتخاب الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري (فريق حكومات - دولة قطر) رئيساً للمجلس لمدة عام، وكل من هند سليمان محمد بن سليمان ال مالك نائباً للرئيس عن فريق أصحاب الأعمال ، والمهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد نائباً للرئيس عن فريق العمال .

المطيري يستنكر اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى

وفي مستهل كلمته استنكر فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في استباحة علنية وانتهاك سافر للمقدسات الدينية.

وقال: "إن عملية "طوفان الأقصى" ماهي إلا ردٌ على تلك الممارسات الاستفزازية والمتطرفة مع تواصل حصار غزة، وانعدام الحل السياسي، وتعرقل جهود عملية السلام.

ودعا الله تعالى أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى والمصابين وأن يُحل الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين الحبيبة.

كما توجه بأحر التعازي وأصدق المواساة لأطراف الإنتاج الثلاثة ولأسر الضحايا والمصابين في المملكة المغربية ودولة ليبيا جراء كارثتي الزلزال والفيضانات.

وأشاد "المطيري" بالإصلاحات والتشريعات التي اعتمدتها حكومة قطر في مجال حماية العمال.

وزير العمل القطري يؤكد موقف بلادة الثابت من القضية الفلسطينية

من جانبه أكد علي بن صميخ المري وزير العمل القطري ، رئيس مجلس إدارة المنظمة ،على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية ، وهو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية .

"عبد القادر" يشيد بالمجهودات الكبيرة لمدير عام المنظمة لتفعيل وتطوير عملها

وألقى الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية ولأطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي على دعمهم المتواصل لكل الجهود التي تدعم العمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة .

وأشاد بالمجهودات الكبيرة والمقدرة لمدير عام المنظمة، لتفعيل وتطوير عمل المنظمة وتعزيز التعاون والتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.

"عيسى" يكشف الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني في جميع مناحي الحياة

وفي كلمة رامي محمد الحاج عيسى وكيل مساعد وزارة العمل بدولة فلسطين استنكر وأدن بشدة، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني

من عدوان همجي.

وكشف الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة ، وقدم تقريراً مفصلاً عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة ، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني الآن يتعرض لعدوان همجي تشنه العصابات الصهيونية لتدمير غزة وتهجير سكانها والقضاء على حلم الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وتطرق إلى الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في عدد من المناطق لتصبح حرب مفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني ليواجه الشعب الفلسطيني حرب إبادة مستمرة وحصاراً متواصلاً يترك خلفه واقعاً اقتصادياً صعباً في زيادة مستمرة لارتفاع نسبة الفقر والبطالة.