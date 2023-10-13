إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي غزة لجنوب القطاع خلال 24 ساعة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن "المنظمة تناشد بقوة إلغاء طلب إسرائيل نقل سكان شمالي غزة إلى جنوبها لتجنب وضع كارثي".

وأضاف المتحدث أن “عدد السكان الذين طالبت إسرائيل بانتقالهم إلى جنوب قطاع غزة قد يصل إلى نحو مليون و100 ألف شخص”.

والخميس، حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

وشدد في اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه من الدول العربية والأجنبية، على أن كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعياً لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم (الترانسفير)، محذرًا من أي محاولات لمفاقمة قضية اللاجئين.

وطالب الوزير الأردني من المجتمع الدولي تحركاً فورياً لحماية أهالي غزة وتوفير احتياجاتهم، مشددًا على أن السماح الفوري بإيصال المساعدات الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته.

وأشار إلى أن حرمان أهل غزة من متطلبات الحياة الأساسية يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوز على كل القيم والمبادئ الإنسانية.

وأضاف الوزير الصفدي أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي باتت مدارسها ملاجئ للغزيين الفارين من جحيم الحرب، تقوم بجهود غير مسبوقة على الأرض لمساعدة المدنيين، لكنها لا تملك الإمكانات والتمويل اللازم لأداء واجبها، ما يفرض على المجتمع الدولي توفير ما تحتاجه من دعم فوري.