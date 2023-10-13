الاحتلال يهدم مطعم بيتزا في الضفة بعد تضامنه مع غزة| شاهد

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطعم بيتزا في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية بعد أن علق منشورًا يظهر تضامنًا مع أهالي قطاع غزة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فجر الجمعة مقطع فيديو يظهر جرافة عسكرية وهي تقوم بهدم المطعم وتدمير محتوياته.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "المطعم نشر إعلانا يحمل صورة إسرائيلية تم اختطافها إلى غزة خلال هجوم حماس على المستوطنات في جنوب البلاد".

وأضافت: "رداً على ذلك، وصل بعض المستوطنين إلى المكان وحاولوا تحطيم مطعم البيتزا وطالبوا الجيش بهدمه".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس السامرة الاستيطاني "يوسي دغان" توجه بطلب مماثل إلى قائد المنطقة الوسطى، ووصلت قوات الاحتلال إلى المكان.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل صاحب المطعم بسبب "الدعاية الخطيرة"، على حد زعمها.