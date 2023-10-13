لاعبو منتخب الجزائر يدعمون فلسطين وأهالي غزة| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق دعم لاعبي منتخب الجزائر لفلسطين قبل مباراة الخضر الودية أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر تحضيرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2024.

وارتدى لاعبو منتخب الجزائر الكوفية الفلسطينية، دعما لفلسطين قبل مباراة الخضر الودية أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر تحضيرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2024.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أطلق نداءً عاجلاً لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكاً في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكر المكتب، في بيان صدر في وقت متأخر من الخميس، بتوقيت نيويورك، إن النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.