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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بلينكن بيوم.. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الاحتلال الإسرائيلي |تفاصيل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إلى الاحتلال الإسرائيلي في زيارة رسمية تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيوم واحد.

 

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور إسرائيل الجمعة، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، طالبًا عدم ذكر اسمه، "يتطلع إلى التحدث باستفاضة مع الزعماء الإسرائيليين حول تخطيطهم للعمليات وأهدافهم في هذا الصراع"، مضيفًا: "سيبحث الوزير أوستن احتياجات إسرائيل من المساعدات الأمنية هناك".

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي أوستن، بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، تضامنًا معها، بعد أن شنّت حركة "حماس" هجومًا عليها، السبت الماضي، انطلاقًا من غزة.

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