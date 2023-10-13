كبرياء جيش الاحتلال.. لماذا لم تتصدى إسرائيل لهجوم حماس منذ بدايته؟

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤوليين إسرائيليين، أن المخابرات الإسرائيلية تلقت في الليلة التي سبقت هجوم حماس إشارات على وجود نشاط غير عادي لـ حركة حماس في قطاع غزة، لكن كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك قرروا عدم وضع القوات العسكرية على حدود القطاع في حالة تأهب قصوى.

ووفقا للمسؤوليين الإسرائيليين، فإن المخابرات الإسرائيلية رصدت يوم الجمعة، اليوم السابق للهجوم، علامات على نشاط حماس في قطاع غزة تشير إلى أنه ربما كانت تستعد لهجوم.

فشل استخباراتي وسوء تقدير

وقال المسؤولون إنه نتيجة لذلك أجريت عدة مشاورات رفيعة المستوى مساء الجمعة لمحاولة فهم ما تعنيه المعلومات الاستخبارية الجديدة.

وشارك في بعض هذه المشاورات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ورئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أهارون حاليفا، التي ناقشت ما إذا كان النشاط غير النظامي هو تدريب لحماس أم تحضير لهجوم.

وأضافت مصدار أكسيوس، أن أحد الاحتمالات التي أثيرت في المشاورات هو وضع قوات الجيش الإسرائيلي حول غزة في حالة تأهب قصوى بسبب هجوم محتمل.

ولكن بعد المشاورات، قرر القادة الإسرائليين انتظار وصول المزيد من المعلومات الاستخبارية، وبعد عدة ساعات، قامت حماس بالهجوم.

وأشار أحد المصادر الإسرائيليين إلى أكسيوس، أن المعلومات الاستخبارية التي تم تلقيها يوم الجمعة لم تتحول إلى إنذار مبكر بشأن الحرب، لكنه تراجع عن الادعاءات بأنه لم يتم فعل أي شيء.

وأضاف أنه بعد مشاورات الجمعة، قرر مدير الشاباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إرسال فريق صغير من القوات الخاصة للشين بيت وفريق من الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة إلى جنوب إسرائيل للتصدي إلى سيناريو لمحاولة تنفيذ عملية، والتسلل عبر الحدود والقيام بعملية اختطاف محدودة من قبل حماس.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول إسرائيلي آخر لأكسيوس، إن "القرار جاء بعدم إصدار إنذار بناء على معلومات استخباراتية وكان سوء تقدير".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو لم يكن على علم بآخر التطورات بشأن مشاورات ليلة الجمعة، وكانت المرة الأولى التي تلقى فيها التحديث في الساعة 6:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما بدأت حماس إطلاق قذائف الهاون على القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عندما حصل نتنياهو على تقرير بما يحدث، توجه على الفور إلى مكتبه في تل أبيب، وأجرى مشاورات وعقد مجلس الوزراء الأمني".