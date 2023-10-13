سادس يوم لطوفان الأقصى.. الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا في الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، بإصابة عدد من الفلسطينين واعتقال 26 آخرون، في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية أمنية لـوكالة أنباء فلسطين "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت 24 فلسطينيا، وهم الفلسطيني بلال سليم المحتسب، وضرار أبو منشار، وماهر برقان، وعبد الرحمن الجعبري، وأمجد الحموري، وهاشم علي أبو تركي، وحاتم قفيشة ونجله أنس، وعزيز الدويك، وعكرمة وخزيمة غيث، وعزام سلهب، ومصطفى شاور، وامجد وشقيقه بهاء فضل زاهدة، وفراس ابو شرخ، وفهد الجنيدي، ومنذر الجعبة، ومراد شاهين، وطالب أبو سنينة، وعبد الخالق ونبيل ومازن النتشة، ولقمان الهشلمون، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع في بلدة حلحول، ما تسبب بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح أبو ريان.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أسامه العناتي.