محمد فراج: ما يحدث داخل قطاع غزة انتهاك للمعايير والمواثيق الدولية

أدان المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يحدث داخل قطاع غزة انتهاك للمعايير والمواثيق الدولية ويجب التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم.

وأوضح فراج خلال كلمته بندوة أحزاب الحوار الوطني، أن مصر لن تفرط فى القضية الفلسطينية ولن تتوقف عن مساندة الأشقاء فى محنتهم، موضحا أن فكرة نزوحهم إلي مصر تهدف لغلق القضية ومحوها من الساحة.

وتابع أن القيادة السياسية المصرية مواقفها معروفة وثابتة بالنسبة للقضية الفلسطينية، موضحا أنها دائما تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف على مسئولياتها والتدخل لحل القضية الفلسطينية.

وطالب محمد فراج، بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصورة كافة، مثمناً كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات، حيث تؤكد دائما في كافة المحافل علي دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وندد مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بالانتهاكات التي يقوم به الجيش الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني.

وأكد على ان كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه امر مرفوض، مردفا: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف".

واستنكر المستشار محمد فراج، موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة متجاهلا حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وأرضه، مشيدا بموقف الشعب الفلسطيني الصامد ضد هذا العدوان الغاشم والتي تستخدم فيه إسرائيل كل الأسلحة المحرمة دوليا.

وطالب فراج، المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للهجمات البربرية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة، وذلك لأن التصعيد الحالي خطيرا وتداعياته قد تطول أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتؤثر علي السلم والأمن الدوليين.