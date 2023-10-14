مدحت حماد: تصريحات إيران هدفها طمأنة المقاومة الفلسطينية ورسالة خاصة لأمريكا

أكد الدكتور مدحت حماد أستاذ الدرسات الإيرانية بجامعة طنطا، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأخيرة عن الازمة في قطاع غزة يبعث بها بثلاث رسائل في غاية الأهمية في ظل الظروف الحالية.



وأضاف مدحت حماد، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، مساء الجمعة، أن أولها طمأنة قادة المقاومة الفلسطينية، وتقوية الترابط بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله في لبنان.

وتابع ان ثانيا يؤكد على الصلة القوية مع المقاومة، وثالثا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأننا هنا وموجودين

وايران الفاعل الحاضر الغائب في هذه الأزمة من البداية.





