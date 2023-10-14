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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة محذرا: الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، من أن الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق.


وقال نيبينزيا - في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد الحالي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني - "إن المنطقة على شفا حرب واسعة النطاق وكارثة إنسانية غير مسبوقة.. دعوني أكون واضحا، المسئولية عن الحرب التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط تقع إلى حد كبير على عاتق الولايات المتحدة".


وأضاف الدبلوماسي الروسي - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن واشنطن هي التي عرقلت بشكل متهور وأناني عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط المؤلفة من وسطاء دوليين في محاولة لاحتكار عملية السلام وقصرها على فرض سلام اقتصادي مع إسرائيل على الفلسطينيين والدول العربية الأخرى دون حل القضية الفلسطينية. لقد حذرنا باستمرار من ذلك، قائلين إنه سيأتي بنتائج عكسية ذات يوم، وهذا ما حدث".


وأوضح أن الولايات المتحدة منعت لسنوات أي رد فعل أو أي إشارة من مجلس الأمن الدولي بدعوى أن دبلوماسيتها الإقليمية الهادئة أكثر فعالية.


وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قائلا "لا ينبغي أن نتجاهل أن اندلاع العنف الحالي يحدث على خلفية انتهاكات منهجية حقيقية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، بما في ذلك التوسع غير القانوني للمستوطنات، وهو ما تدينه الغالبية العظمى بانتظام من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

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