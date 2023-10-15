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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الرئيس الروسي بشأن اندلاع حرب نووية

حرب نووية
حرب نووية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه لا ينبغي لأي شخص بكامل قواه العقلية أن يترك الباب مفتوحا أمام احتمال نشوب حرب بين القوى النووية.

وأضاف بوتين، في مقابلة مع قناة “روسيا-1”، أن “الحرب بين القوى النووية ستكون مختلفة تمامًا عن العملية العسكرية الروسية الخاصة أو الصراع في الشرق الأوسط، لذا لا ينبغي لأحد حتى أن يفكر في الأمر”.

وتابع: “لا أعتقد أن هذه الفكرة ينبغي أو يمكن أن تخطر على بال الأشخاص ذوي العقول الصحيحة، ولكن إذا حدث ذلك، فهذا يجعلنا حذرين فقط”.

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جاءت تصريحات بوتين ردا على طلب مقدم البرنامج التلفزيوني ”موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا-1”، للتعليق على التوصية الأخيرة التي قدمتها لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي للولايات المتحدة للاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين والتي يمكن أن تشمل استخدام الأسلحة النووية.

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