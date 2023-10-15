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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبوالعينين: تهجير أهالي غزة لـ سيناء مخطط مرفوض والاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية

النائب محمد أبوالعينين
النائب محمد أبوالعينين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن نقل الفلسطينيين لأراضي سيناء مرفوض، ونؤيد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التهجير لسيناء، لما له من عواقب لا تخدم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية نفسها.

وأضاف أبو العينين خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التضليل الإعلامي العالمي كان يصور قتل الأطفال والشيوخ والنساء أنه من قبل كتائب القسام على عكس الحقيقة، والتي قامت بهذه الانتهاكات هي إسرائيل.

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وتوقع أبو العينين أن تستمر الحرب الفلسطينية الإسرائيلية فترة من الزمن، معربا عن أمله عدم تطور الموقف، متسائلا عن موقف مجلس الأمن وحقوق الإنسان.

ووصف أبو العينين ما يحدث بأنه إبادة جماعية وجرم، وهناك بعض الدول حذرت من الاتجاه نحو تهجير الفلسطينيين، والخروج من الأرض بمثابة انتهاء القضية الفلسطينية وهذا هو التخطيط الخاص بهم.

ولفت إلى أن ما تقوم به إسرائيل مخالف للسياسة الدولية، وحديث نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل عن تغيير خريطة الشرق الأوسط غير مقبول أو معقول تنفيذه.

 

 

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