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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين لاتهامهما في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في التجمع الأول للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة وقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

الاتجار بالنقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول ، تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية".

وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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