عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة ثانية.. مضيفة طيران القاهرة الجديدة: المتهم مسكني من منطقة حساسة

صدى البلد

"المتهم مسكني من منطقة حساسة أثناء مرور في أحد شوارع".. تلك كانت بداية أقوال مضيفة طيران في واقعة التعدي عليها ولمس منطقة حساسة من جسدها في القاهرة الجديدة.

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ننشر.. نص اعترافات المتهم بالتعدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة

مضيفة طيران


وقالت المبلغة: أنا أعمل مضيفة طيران، وفي يوم الواقعة كنت ذاهبة إلي النادي وأثناء مروري فوجئت بالمتهم،اصطدم بي من الخلف ولمس منطقة حساسة من جسدي لمدة ثانية.


وأضافت المبلغة:  بعدهاأنا  صرخت، وذهبت إلي قسم الشرطة لتحرير محضر وبعدها بساعات قليلة، تلقيت اتصالاً من قسم الشرطة يخبرني فيه أنه تم القبض على المتهم، بعدها ذهبت إلى قسم الشرطة وهنا تعرفت على  الشخص اللي لمس منطقة حساسة من جسدي من الخلف لمدة ثانية.


وأكدت المبغلة مضيفة طيران في أقوالها أمام جهات التحقيق،:المتهم اصطدم بي من الخلف ومسك منطقة حساسة من جسدي وقالي:" ازيك ياقمر، وانا صرخت مكنتش عارفه اعمل ايه".

وعن سؤالها هل المتهم قام بتجريد من ملابسك آنذاك، حيث لجأت المبلغة مضيفة طيران، لا هو مسكني من منطقة حساسة من جسدي بس، لمدة ثانية.


وعن سؤال المبلغة، مضيفة طيران، حول هل استطالت يد المشكو فى حقة أو أي جزء من جسده لثمة مواطن عفتك ؟حيث اجابت، ايوه هو مسك منطقة حساسة من جسدي بايده.


وعن سؤال المبلغة مضيفة طيران،حول ما هي كيفية قيام المشكو في حقه بملامسة مواطن عفتك آنذاك؟، أجابت قائلة،: انا لما كنت ماشية بالقرب من بوابة 1 بجوار نادي القاهرة الجديدة، تفاجئت بشخص يقترب مني و لقيته مرة واحدة في ضهري وراح مسك منطقة حساسة من جسدي لمدة ثانية، وانا مكنتش عارفه اعمل ايه.


وأوضحت المبلغة مضيفة طيران أمام جهات التحقيق أثناء سؤالها وما هي وجهتك بالنسبة للمتهم؟، أجابت قائلة، أنا كنت ماشيه في الشارع وهو كان في ضهري، والشارع كان في ذلك التوقيت فاضي ومكنش فيه حد .


وشرحت المبلغة مضيفة طيران أثناء سماع أقوالها في التحقيقات، عن د عدد المرات التي قام بها المشكو في حقه بملاسة موطن عفتك تحديداً ؟حيث اجابت،  هو عمل كده مرة واحدة وأنا صرخت علي طول، وعن  د المدة الزمنية التي إستغرقها المشكو في حقه في ملامسة مواطن عفتك آنذاك؟اجابت قائلة، مسكني لمدة ثواني فقط.

مضيفة طيران منطقة حساسة مس منطقة حساسة جسد مضيفة طيران القاهرة الجديدة منطقة القاهرة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

إثارة في الأهلي| ورطة تمديد عقود الشناوي وعبدالمنعم.. وعقوبات بانتظار الأحمر فى دوري السوبر

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

موضوعات متعلقة

ضابط الشرطة شافه بهذا الشكل.. عقوبة رادعة في حق تاجر الترامادول

ننشر حيثيات قضية رشوة موظفة عمومية.. المحكمة أصدرت عقوبة رادعة

تغريم 5 مديرين بشركة مستحضرات 250 الف جنيه للتهريب الضريبي.. تفاصيل الحكم

بمادة حارقة.. المشدد لمتهم بالشروع في إنهاء حياة سائق بمدينة نصر

عقوبة رادعة لمتهم بحيازة الحشيش والأقراص المخدرة

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش وسلاح أبيض في مدينة نصر

الحبس سنة لمتهم لحيازته مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر

المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة الهيروين بمدينة نصر

ترشيحاتنا

أصله عربي.. من هو منجي باوندي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

أوباما يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام البنك الأهلي

منتخب مصر للصم يخسر من اليابان 4-1 بنصف نهائي كأس العالم

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

أموال بالملايين.. قرار عاجل في معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري

قرار عاجل بشأن محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

بفستان أنيق .. الممثلة التركية توبا تخطف الأنظار من باريس

ماري كوري.. امرأة حصلت على جائزة نوبل مرتين وماتت بسبب أبحاثها

نوبل تحتفي بالعالم المصري أحمد زويل يوم إعلان جائزة الكيمياء 2023..ماذا كتبت؟

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ