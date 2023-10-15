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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات قوية للمشاركين في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

تنس الطاولة
تنس الطاولة

شهد مجمع صالات حسن مصطفى استعدادات مكثفة للاعبين المشاركين في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 29 من نفس الشهر الجاري مشاركة 23 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويقام في الوقت الحالي معسكر الاتحاد الدولي في مصر خلال الفترة ما بين 14 أكتوبر وحتى 20 من الشهر ذاته.

وانطلق المعسكر في مجمع صالات حسن مصطفى وهي المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب الصين في معسكر مشترك مع منتخب مصر وبعض المنتخبات الأفريقية.

ويتواجد في المعسكر 56 لاعبًا ولاعبة بواقع 20 لاعبًا مصريًا، و16 من الصين، و20 لاعبًا من بعض الدول الأفريقية.

ويأتي ذلك على هامش استضافة مصر لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 29 من نفس الشهر الجاري مشاركة 23 دولة من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة والتي شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الدول.

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