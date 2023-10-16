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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

بمساعد كنغر.. رجل
بمساعد كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق

انتشر مقطع فيديو مدهش يوثق مساعدة حيوان كنغر  يبلغ طوله 7 أقدام في إنقاذ كلب رجل من الغرق في أحد الأنهار بأستراليا. 

 

الفيديو  شاهده أكثر من  2 مليون شخصا عبر تيك توك خلال 10 ساعات فقط من قيام مدرسة ميلدورا للفنون القتالية.

 

لسوء الحظ، أعلن الرجل أن مهاراته في لعبة الجو جيتو البرازيلية كانت غير فعالة بعد أن خاضها لإنقاذ كلبه من الكنغر.

كنغر

ويظهر في مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "الفنون القتالية متاحة للجميع، حتى الكنغر" الكلب وهو فوق الماء مباشرة بواسطة الكنغر.

 

وهرع الرجل لإنقاذ الحيوان الأليف الذي يعاني من صعوبات بصرية، وسُمع الرجل وهو يشتم الكنغر قائلاً: "سأضربك رأسًا على عقب، دع كلبي يذهب".

 

وبعد لحظات فقط، ظهر الكنغر في مقطع فيديو وهو يندفع نحو الرجل، مع ظهور ذراعه ومخالبه، قبل أن يتحول لون الفيديو إلى اللون الأسود ويضرب الماء.

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ويُسمع صوت صراع مكتوم قبل أن يظهر الفيديو مرة أخرى ليُظهر الكنغر واقفًا منتصبًا في النهر في مواجهة الرجل، حتي أصبح الكلب حر.

 

ثم ظهر الرجل وهو يرش الماء على الكنغر قبل أن يعود إلى الشاطئ وهو يضحك ويلعن الحيوان.

 

 

كنغر استراليا

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