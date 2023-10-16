عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عضة كلب.. تأجيل محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب

صدى البلد

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما بمدينة الشيخ زايد لجلسة 23 أكتوبر.

بدء محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص وتشويه والده في بولاق الدكرور

عقدوا العزم على إزهاق روحه| محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 آخرين

كان مدير بنك يدعى محمد محب ماوي، توفي إثر إصابته بمضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرةشنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطعبالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.

 

اعتديا عليه.. قرار عاجل بشأن طالبين استدرجا طالبا

فتاة وجثة خلف الباب.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة شاب في عين شمس

وأمرت جهات التحقيق، بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء الكشف الطبي عليه، وطلبت التحفظ على التقريرالطبي الخاص به داخل المستشفى، واستدعاء المتهم لمباشرة التحقيق معه مجددًا في اتهامه بتهمة جديدة في الواقعةنفسها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

موضوعات متعلقة

بدء محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص وتشويه والده في بولاق الدكرور

بدء محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب| بعد قليل

اعتديا عليه.. قرار عاجل بشأن طالبين استدرجا طالبا

فتاة وجثة خلف الباب.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة شاب في عين شمس

نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن 9 عناصر إرهابية .. سرقة 1.4 مليون دولار

نشرة الحوادث.. سر ما فعله المتهمون بسائق المطرية.. الزوج العرفي أذاق سيدة حدائق أكتوبر أبشع انتقام

وزير الداخلية يوافق على منح 20 مواطنا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

عقدوا العزم على إزهاق روحه| محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 آخرين

ترشيحاتنا

لأول مرة في تاريخي.. مفيدة شيحة تدعو لإلغاء مباراة مصر والجزائر بالإمارات

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16- 10- 2023

فريسة في المصيدة.. الجار الشيطان قيد الصبي وانتهك آدميته بالقليوبية.. تفاصيل

انطلاق المؤتمر الأول لحملة ترشح حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024

أخبار التوك شو| تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. ووزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ