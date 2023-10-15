فتاة وجثة خلف الباب.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة شاب في عين شمس

تسلمت نيابة شرق القاهرة، التحريات في واقعة العثور على جثمان شخص وعليها آثار طلق ناري بالرقبة داخل شقته بمساكن عين شمس.

القهوجي ..



وأكدت التحريات وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه بسبب خلافات حول ابتزاز المجني عليه لإحدى السيدات لعلاقتها بصديقه ووجود صور لها على هاتفه ،وانه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "مصطفى. ت"28 سنة قهوجي، مقيم بمساكن عين شمس من مركز ديرمواس بالمنيا، وأنه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع "تهامي. م" شقيقه 25 سنة قهوجي ومقيم بذات العنوان، حيث قتلا المجني عليه عمدا باستخدام سلاح ناري وتم ضبط المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جثة.. خلف باب

وتبين من تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية، أنه بورود محضر لقسم شرطة عين شمس، من الأهالي والذي تضمن وجود متوفي بمسكنه عقب سماع صوت إطلاق عيار ناري بمساكن عين شمس، كما تبين أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة الشاب "أحمد. م" 25 سنة بدون عمل، والجثة مسجاة على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.