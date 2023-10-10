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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. سر ما فعله المتهمون بسائق المطرية.. الزوج العرفي أذاق سيدة حدائق أكتوبر أبشع انتقام

صدى البلد

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

ربطوه أعلى السيارة.. التحقيقات تكشف سر ما فعله المتهمون بسائق المطرية

أمرت جهات التحقيق في المطرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تعدي شخصين على آخر و توثيقه أعلى سيارة نقل في المطرية.

ضبط عاطل يستخدم أحداث صغار فى أعمال التسول بأكتوبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم.. تفاصيل إنهاء عجوز الطالبية الأجنبية حياة حفيديها التوأم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل صادمة في إنهاء عجوز أجنبية لحياة حفيديها التوأم البالغين من العمر 3 سنوات داخل شقة بمنطقة الطالبية حيث تبين أنها غطت الطفلين بـ"بطانية" وكتمت أنفاسهما بها ثم جلست على جسديهما الصغير حتى فارقا الحياة.

الخيانة كلمة السر.. الزوج العرفي أذاق سيدة حدائق أكتوبر أبشع انتقام

سائق بشركة توصيل انتهى من أوردر لأحد العملاء، وأثناء عودته على الطريق أسفل كوبري امتداد زويل المؤدى للأوسطي، شاهد على الأرض كتلة سوداء بعرض الطريق، فهبط من سيارته ليستطلع الأمر ليفاجأ بسيدة غارقة في دمائها ورقبتها تكاد تكون مفصولة عن جسدها ووجود شق بالبطن.

محكوم عليه بالحبس 197 سنة.. القبض على صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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