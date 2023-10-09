جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

حاولت عجوز أجنبية إسكات صرخات حفيديها البالغين 3 سنوات و3 شهور عقب نزول والدتهما لإحضار طعام الإفطار، فأحضرت «بطانية» وقامت بوضعها على وجهيهما مما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما في الحال بـ الطالبية.

وأفادت التحريات وأقوال والد الضحيتين أن والدته مريضة نفسيا وتعاني عدم اتزان واضطراب نفسي، وتم ضبط المتهمة، وأحالها اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد بإبلاغ «حسن ع» – 36 سنة – تاجر سوداني الجنسية، بتلقي اتصال هاتفي من زوجته – 31 سنة - أبلغته انه عقب عودتها من إحضار طعام الإفطار صباح اليوم وجدت طفلتها «هناء» – 3 سنوات – وطفلها «الصادق» – 3 شهور – متوفين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، انتقل إلى مكان البلاغ بالطالبية، وتبين وجود جثتي الأطفال وتبين تواجد جدتهما «اقبال. ع» – 60 سنة – «ربة منزل»، وتم ضبط المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.