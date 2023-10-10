ضبط عاطل يستخدم طفلين فى أعمال التسول بأكتوبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وضبط بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبته عدد طفلين أحداث ، وبسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.