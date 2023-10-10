عقدوا العزم على إزهاق روحه| محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 آخرين

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بالشروع في إنهاء حياة 3 أشخاص، لخلافات بينهم بالعياط.

أسلحة نارية وذخائر..

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "مصطفى.ع"، و"إسلام.م"، و"رضا.م"، قاصدين ترويعهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا أيضا جريمة الشروع فى إنهاء حياة المجني عليهم مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف بينهم، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج، وأنهمحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقات خرطوش".