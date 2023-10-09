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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إيصال الأمانة السبب | اعترافات المتهم بإنهاء حياة مدرس بالمعاش بالمنوفية

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة مُدرس بالمعاش، له معلومات جنائية داخل منزله الكائن بدائرة المركز.

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وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، حيث دلف إلى منزل المجني عليه بقصد سرقة إيصال أمانة خاص بالمتهم لصالح المجنى عليه، وما أن استشعر به المجنى عليه سدد المتهم عدة طعنات له من سلاح أبيض سكين كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وسرق 2 هاتف محمول خاصين بالمجني عليه ولاذ بالهرب دون الاستيلاء على إيصال الأمانة.

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وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه في الهاتفين بالبيع لمحل كائن بمحافظة القاهرة، كما تم ضبط الهاتفين بحوزة عامل بالمحل المشار إليه وقرر بشراء الهاتفين من المتهم المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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