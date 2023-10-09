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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة المتهم بالشروع في قتل طالب عمدا بمنطقة العياط بسبب مباراة كرة قدم.

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وجاء في أمر إحالة القضية رقم 830 لسنة 2022 جنايات العياط والمقيدة برقم 1645 لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة،أن  المتهم "إمام سالم" 21 سنة شرع في قتل طالب 18 عاما، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما  به من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية من ضبطه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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طعنة قاتلة ببطنه.

وقال المجني عليه "مصطفى" أمام جهات التحقيق: إنه إبان انعقاد مباراة بين فريقين مثل أحدهما احتدمت مشادة كلامية بين فريقه والخصم على إثرها قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "مطواه" وكاله ضربة قاتلة سكنت بطنه.

وأكد شاهد عيان آخر بأنه إبان مشاهدة مباراة كرة قدم احتدم النقاش بين كلا الفريقين وفي خصمه استل المتهم سلاحا أبيض "مطواة"، وأغار على المجنى عليه بطعنة قاتلة ببطنه، أصاب المجنى عليه بكتفه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية إلا أنه خاب إثر جرمه لتدارك المجنى عليه بالعلاج.

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