قرار عاجل بشأن شخص ألقى قطة من نافذة منزل للتخلص منها

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس أحد الأشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بإلقاء قطة من نافذة منزل بهدف قتلها.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك، يتضمن إلقاء أحد الأشخاص قطة من نافذة منزل بهدف قتلها.

بالفحص تم تحديد مُستخدم الحساب والقائم بنشر الفيديو المٌشار إليه وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشره مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشره بقصد المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.