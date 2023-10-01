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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة فتاة داخل شقتها| محاكمة المتهم بإنهاء حياة موظفة حدائق القبة

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة موظفة لسرقتها بمنطقة حدائق القبة.

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البداية..

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

 وبإجراء التحريات اللازمة، توصل رجال المباحث لقيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وطارده فريق من رجال مباحث القاهرة ، وتم القبض عليه وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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