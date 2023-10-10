بعد قليل.. سماع أقوال الشهود وفض الأحراز بقضية خلية الإسماعيلية

بعد قليل.. تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في محكمة بدر، جلسة محاكمة 5 متهمين،لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية.



الانضمام لخلية إرهابية..



وأسندت جهات التحقيق للمتهمين في القضية التي حملت رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق العديد عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية،والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.